மாவட்ட செய்திகள்

வேளாண்மை பொறியியல் துறை மூலம் ரூ.2 கோடியே 20 லட்சம் மதிப்பில் புதிய விரிவாக்க மையம் - பூமி பூஜையை அமைச்சர் பாஸ்கரன் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + By Department of Agricultural Engineering New expansion center worth Rs 2 crore 20 lakh - Bhoomi Puja was inaugurated by Minister Baskaran

வேளாண்மை பொறியியல் துறை மூலம் ரூ.2 கோடியே 20 லட்சம் மதிப்பில் புதிய விரிவாக்க மையம் - பூமி பூஜையை அமைச்சர் பாஸ்கரன் தொடங்கி வைத்தார்