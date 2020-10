மாவட்ட செய்திகள்

மழையால், மணல் அள்ளுவதற்காக வேதாமிர்த ஏரி பணியில் ஈடுபட்ட 100-க்கும் மேற்பட்ட டிராக்டர்கள் + "||" + In order to measure the sand by rain Engaged in Vedamirtha Lake work More than 100 tractors

மழையால், மணல் அள்ளுவதற்காக வேதாமிர்த ஏரி பணியில் ஈடுபட்ட 100-க்கும் மேற்பட்ட டிராக்டர்கள்