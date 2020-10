மாவட்ட செய்திகள்

7 மாதங்களுக்கு பிறகு கரூரில் கொண்டாட்டத்திற்கு தயாராகும் தியேட்டர்கள் சுத்தப்படுத்தும் பணிகள் தீவிரம் + "||" + Intensification of clean-up of theaters preparing for celebration in Karur after 7 months

7 மாதங்களுக்கு பிறகு கரூரில் கொண்டாட்டத்திற்கு தயாராகும் தியேட்டர்கள் சுத்தப்படுத்தும் பணிகள் தீவிரம்