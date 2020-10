மாவட்ட செய்திகள்

பெரணமல்லூர் அருகே, பெண்ணை கற்பழித்து கொலை செய்த வழக்கில் லாரி டிரைவர் கைது - 9 மாதத்துக்கு பின் சிக்கினார் + "||" + Near Peranamallur, In the case of the woman who was raped and murdered Truck driver arrested - Trapped after 9 months

பெரணமல்லூர் அருகே, பெண்ணை கற்பழித்து கொலை செய்த வழக்கில் லாரி டிரைவர் கைது - 9 மாதத்துக்கு பின் சிக்கினார்