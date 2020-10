மாவட்ட செய்திகள்

நுரையீரல் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட நடிகர் சஞ்சய் தத் உடல் நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் குடும்பத்தினர் தகவல் + "||" + Actor Sanjay Dutt has been diagnosed with lung cancer

நுரையீரல் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட நடிகர் சஞ்சய் தத் உடல் நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் குடும்பத்தினர் தகவல்