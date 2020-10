மாவட்ட செய்திகள்

நிலத்திற்கு செல்லும் பாதை ஆக்கிரமிப்பை அகற்றக்கோரி குடும்பத்துடன் விவசாயிகள் தர்ணா - கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு + "||" + Demanding the removal of roadway occupation Farmers with family Darna - Excitement in the Collector Office

நிலத்திற்கு செல்லும் பாதை ஆக்கிரமிப்பை அகற்றக்கோரி குடும்பத்துடன் விவசாயிகள் தர்ணா - கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு