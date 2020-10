மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் வேலையிழந்த மாற்றுத்திறனாளி தர்ணா - திண்டுக்கல் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு + "||" + Tharna, a disabled person who lost his job due to corona - a commotion at the Dindigul Collector's office

கொரோனாவால் வேலையிழந்த மாற்றுத்திறனாளி தர்ணா - திண்டுக்கல் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பரபரப்பு