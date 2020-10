மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூரு கோர்ட்டு வளாகத்தில் கைப்பற்றப்பட்ட கடிதத்தில் சிறப்பு கோர்ட்டு நீதிபதிக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் 2 பேர் கைது + "||" + Bangalore: Two arrested for threatening a special court judge with a bomb seized at a Bangalore court premises.

பெங்களூரு கோர்ட்டு வளாகத்தில் கைப்பற்றப்பட்ட கடிதத்தில் சிறப்பு கோர்ட்டு நீதிபதிக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் 2 பேர் கைது