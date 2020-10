மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் அருகே, வீட்டை சேதப்படுத்தி காட்டுயானை அட்டகாசம் + "||" + Near Kudalur, a house was damaged and a wild elephant roared

கூடலூர் அருகே, வீட்டை சேதப்படுத்தி காட்டுயானை அட்டகாசம்