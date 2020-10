மாவட்ட செய்திகள்

முகநூல் மூலம் பழகிய நர்ஸ் முகத்தை மார்பிங் செய்து ரூ.2 லட்சம் கேட்டு மிரட்டல் - டிராக்டர் டிரைவர் கைது + "||" + Accustomed by Facebook The nurse morphed the face Threatening to ask for Rs 2 lakh Tractor driver arrested

முகநூல் மூலம் பழகிய நர்ஸ் முகத்தை மார்பிங் செய்து ரூ.2 லட்சம் கேட்டு மிரட்டல் - டிராக்டர் டிரைவர் கைது