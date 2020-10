மாவட்ட செய்திகள்

நடப்பாண்டு, கடந்த 21 நாளில் 65 லட்சம் மூட்டை நெல் கொள்முதல் - அமைச்சர் காமராஜ் பேட்டி + "||" + Purchase of 65 lakh bundles of paddy in the last 21 days of the current year - Interview with Minister Kamaraj

நடப்பாண்டு, கடந்த 21 நாளில் 65 லட்சம் மூட்டை நெல் கொள்முதல் - அமைச்சர் காமராஜ் பேட்டி