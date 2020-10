மாவட்ட செய்திகள்

சின்னசேலம் அருந்ததியர் காலனியில் அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமல் அல்லல்படும் பொதுமக்கள் + "||" + Chinnaselam In Arundhatiyar Colony The general public without basic amenities

சின்னசேலம் அருந்ததியர் காலனியில் அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமல் அல்லல்படும் பொதுமக்கள்