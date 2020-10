மாவட்ட செய்திகள்

காய்ச்சல், சளி அறிகுறியுடன் சிகிச்சைக்கு வருபவர்கள் குறித்து மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு தகவல் அளிக்க வேண்டும் - தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + Symptoms of fever and runny nose The district administration should be informed Collector order to private hospitals

காய்ச்சல், சளி அறிகுறியுடன் சிகிச்சைக்கு வருபவர்கள் குறித்து மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு தகவல் அளிக்க வேண்டும் - தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு கலெக்டர் உத்தரவு