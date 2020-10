மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூரு தனியார் மருத்துவமனையில் நடிகை மேக்னா ராஜுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தது + "||" + Actress Magna Raj has given birth to a baby boy at a private hospital in Bangalore

பெங்களூரு தனியார் மருத்துவமனையில் நடிகை மேக்னா ராஜுக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தது