மாவட்ட செய்திகள்

பழனி அருகே கோர விபத்து: மரத்தில் கார் மோதல்; தம்பதி உள்பட 4 பேர் பலி- மாப்பிள்ளை பார்க்க சென்ற போது பரிதாபம் + "||" + Accident near Palani: Car collision with a tree; 4 killed, including couple - Awful when I went to see the groom

பழனி அருகே கோர விபத்து: மரத்தில் கார் மோதல்; தம்பதி உள்பட 4 பேர் பலி- மாப்பிள்ளை பார்க்க சென்ற போது பரிதாபம்