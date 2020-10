மாவட்ட செய்திகள்

மேல்நிலைநீர்த்தேக்க தொட்டி அமைக்க வலியுறுத்தி கரூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் தர்ணா + "||" + Insisting on setting up an overhead reservoir At the Karur Collector's Office Public tarna with quarters

மேல்நிலைநீர்த்தேக்க தொட்டி அமைக்க வலியுறுத்தி கரூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் தர்ணா