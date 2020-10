மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் 10 ஆயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் 28-ந் தேதி முதல் பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது + "||" + At Namakkal Government Hospital With a capacity of 10 thousand liters Oxygen cylinder

