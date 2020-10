மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிக்கூடங்களில் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண் சான்றிதழ் வினியோகம் + "||" + SSLC in schools Distribution of mark certificates to students

பள்ளிக்கூடங்களில் எஸ்.எஸ்.எல்.சி. மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண் சான்றிதழ் வினியோகம்