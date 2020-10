மாவட்ட செய்திகள்

புதிய பஸ் நிலைய தற்காலிக காய்கறி கடைகள் பெரிய மார்க்கெட்டுக்கு மீண்டும் மாற்றம் இன்று முதல் செயல்பட ஏற்பாடு + "||" + The new bus station is set to operate from today with the transition back to the big market for temporary vegetable stalls

புதிய பஸ் நிலைய தற்காலிக காய்கறி கடைகள் பெரிய மார்க்கெட்டுக்கு மீண்டும் மாற்றம் இன்று முதல் செயல்பட ஏற்பாடு