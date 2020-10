மாவட்ட செய்திகள்

ஆயுதபூஜையையொட்டி பூஜை பொருட்கள் வாங்க கடைவீதியில் பொதுமக்கள் குவிந்தனர் + "||" + The public gathered at the mall to buy pooja items for the ayutha pooja

