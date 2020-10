மாவட்ட செய்திகள்

ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு: பூஜை பொருட்கள் வாங்க கடைகளில் குவிந்த மக்கள் + "||" + On the eve of the Armed Puja: People crowded in shops to buy pooja items

ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு: பூஜை பொருட்கள் வாங்க கடைகளில் குவிந்த மக்கள்