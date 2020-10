மாவட்ட செய்திகள்

கோவை ரெயில் நிலையத்தில் ஓய்வு பெற்ற வனத்துறை அதிகாரியின் பணப்பையை திருடிய வாலிபர் கைது + "||" + A youth has been arrested for stealing the wallet of a retired forest officer at the Coimbatore railway station

கோவை ரெயில் நிலையத்தில் ஓய்வு பெற்ற வனத்துறை அதிகாரியின் பணப்பையை திருடிய வாலிபர் கைது