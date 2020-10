மாவட்ட செய்திகள்

ஆரணி சட்டமன்ற அலுவலகத்தில் ஆயுத பூஜை கொண்டாட்டம் அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் பங்கேற்பு + "||" + Minister Sevoor Ramachandran participated in the Armed Puja Celebration at the Arani Assembly Office

ஆரணி சட்டமன்ற அலுவலகத்தில் ஆயுத பூஜை கொண்டாட்டம் அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் பங்கேற்பு