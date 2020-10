மாவட்ட செய்திகள்

திடீரென டயர் வெடித்ததால் விபத்து: தாறுமாறாக ஓடிய கார் மோதி 5 பேர் படுகாயம் - டிரைவருக்கு வலைவீச்சு + "||" + Accident due to sudden tire burst: 5 injured Car collided abruptly ran - Webcast to the driver

திடீரென டயர் வெடித்ததால் விபத்து: தாறுமாறாக ஓடிய கார் மோதி 5 பேர் படுகாயம் - டிரைவருக்கு வலைவீச்சு