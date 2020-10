மாவட்ட செய்திகள்

குமரி மாவட்டம் கருங்கலில் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ. வீட்டில் பயங்கர தீ விபத்து - அதிர்ஷ்டவசமாக குடும்பத்தினர் உயிர் தப்பினர் + "||" + Kumari district in black stone Congress MLA Terrible fire accident in the house

குமரி மாவட்டம் கருங்கலில் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ. வீட்டில் பயங்கர தீ விபத்து - அதிர்ஷ்டவசமாக குடும்பத்தினர் உயிர் தப்பினர்