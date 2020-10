மாவட்ட செய்திகள்

மனு கொடுக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்ற விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினரை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர் - சாலைமறியலில் ஈடுபட்ட 100 பேர் கைது + "||" + Attempting to engage in the struggle to petition Liberation Leopards party Detained by police - 100 people arrested in road blockade

மனு கொடுக்கும் போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்ற விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினரை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர் - சாலைமறியலில் ஈடுபட்ட 100 பேர் கைது