மாவட்ட செய்திகள்

டெண்டருக்கான விண்ணப்பம் வழங்காததை கண்டித்து குளித்தலை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் தி.மு.க. உறுப்பினர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டம் + "||" + Condemning non-submission of application for tender At the Bath Panchayat Union office DMK Members sit struggle

டெண்டருக்கான விண்ணப்பம் வழங்காததை கண்டித்து குளித்தலை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் தி.மு.க. உறுப்பினர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டம்