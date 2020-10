மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பூரில் விற்பனையாகாததால் 25 டன் எகிப்து வெங்காயம் தேக்கம் + "||" + 25 tonnes of Egyptian onions stagnant due to non-sale in Tirupur

திருப்பூரில் விற்பனையாகாததால் 25 டன் எகிப்து வெங்காயம் தேக்கம்