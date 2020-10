மாவட்ட செய்திகள்

ஊழல் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதால் தேர்தலில் வாக்காளர்கள் வாக்குகளை நேர்மையாக பயன்படுத்துவார்கள் கவர்னர் கிரண்பெடி நம்பிக்கை + "||" + Because it raises awareness about corruption Voters in the election They will use the votes honestly Governor Kiranpedi hopes

ஊழல் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதால் தேர்தலில் வாக்காளர்கள் வாக்குகளை நேர்மையாக பயன்படுத்துவார்கள் கவர்னர் கிரண்பெடி நம்பிக்கை