மாவட்ட செய்திகள்

ஏரியில் தண்ணீர் நிரம்ப தடையாக இருந்த ஆக்கிரமிப்பு அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்காததால் விவசாயிகளே அகற்றினர் + "||" + The farmers themselves removed the obstacle to fill the lake with water as the occupying authorities did not take action

