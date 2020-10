மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற 1-ந்தேதி முதல் தற்காலிக பஸ் நிலையத்தில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு பஸ்கள் இயக்கப்படும் - போக்குவரத்துக்கழக அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + From the temporary bus station from the 1st of coming Buses to Southern Districts - Transportation officials informed

