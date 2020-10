மாவட்ட செய்திகள்

மத்திய அரசின் விவசாய சட்டத்திருத்த மசோதாவுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் கையெழுத்து இயக்கம் + "||" + Signature movement on behalf of the Congress Party against the Federal Government's Agricultural Amendment Bill

மத்திய அரசின் விவசாய சட்டத்திருத்த மசோதாவுக்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் கையெழுத்து இயக்கம்