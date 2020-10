மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் ரூ.6 கோடி கேட்டு தொழில் அதிபர் மகன் கடத்தல் வழக்கில் அண்ணன்-தம்பி உள்பட 4 பேர் கைது - முக்கிய குற்றவாளியும் பிடிபட்டார் + "||" + Asking for Rs 6 crore in Trichy In the case of the kidnapping of the son of entrepreneur 4 arrested, including brother The main culprit was also caught

திருச்சியில் ரூ.6 கோடி கேட்டு தொழில் அதிபர் மகன் கடத்தல் வழக்கில் அண்ணன்-தம்பி உள்பட 4 பேர் கைது - முக்கிய குற்றவாளியும் பிடிபட்டார்