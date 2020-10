மாவட்ட செய்திகள்

செண்பகத்தோப்பு அணை விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வரும் ஆய்வுக்கு பின்னர் அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் தகவல் + "||" + Shenbagathoppu Dam coming soon After inspection coming into use Information from Minister Sevoor Ramachandran

