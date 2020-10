மாவட்ட செய்திகள்

‘மீ டு’ இயக்கம் குறித்து நடிகர் முகேஷ் கன்னா சர்ச்சை கருத்து கடும் எதிர்ப்பு கிளம்புகிறது + "||" + Regarding the Me Too movement Controversial comment by actor Mukesh Khanna There is strong opposition

‘மீ டு’ இயக்கம் குறித்து நடிகர் முகேஷ் கன்னா சர்ச்சை கருத்து கடும் எதிர்ப்பு கிளம்புகிறது