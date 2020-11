மாவட்ட செய்திகள்

ஓசூரில் தனியார் நிறுவனத்தில் சுவர் இடிந்து விழுந்து வடமாநில தொழிலாளி பலி - 2 பேர் படுகாயம் + "||" + In a private company in Hosur Northern worker killed as wall collapses - 2 injured

