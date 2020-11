மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக வேளாண்மை துறைக்கு பெருமை சேர்த்தவர் துரைக்கண்ணு இரங்கல் கூட்டத்தில் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ புகழாரம் + "||" + Minister Kadambur Raju praised at the Durakkannu condolence meeting who added pride to the Tamil Nadu agriculture sector

தமிழக வேளாண்மை துறைக்கு பெருமை சேர்த்தவர் துரைக்கண்ணு இரங்கல் கூட்டத்தில் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ புகழாரம்