மாவட்ட செய்திகள்

காரின் டயர் வெடித்து விபத்து முன்னாள் மந்திரி ஏக்நாத் கட்சே உயிர் தப்பினார் + "||" + The car tyre exploded and crashed Former Minister Eknath Katche survived

காரின் டயர் வெடித்து விபத்து முன்னாள் மந்திரி ஏக்நாத் கட்சே உயிர் தப்பினார்