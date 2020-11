மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் 10 ஆயிரம் லிட்டர் திரவ ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் நோயாளிகளின் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது + "||" + 10 thousand liters of liquid oxygen cylinder came for the use of patients at Namakkal Government Hospital

