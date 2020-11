மாவட்ட செய்திகள்

மங்கலம் பகுதியில் விசைத்தறி தொழிலாளர்களுக்கு 13.15 சதவீத போனஸ் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு + "||" + 13.15 per cent bonus negotiation agreement for power loom workers in Mangalam area

மங்கலம் பகுதியில் விசைத்தறி தொழிலாளர்களுக்கு 13.15 சதவீத போனஸ் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு