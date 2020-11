மாவட்ட செய்திகள்

கல்லறையில் மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி கிறிஸ்தவர்கள் பிரார்த்தனை + "||" + Christians light candles in the grave and pray

கல்லறையில் மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி கிறிஸ்தவர்கள் பிரார்த்தனை