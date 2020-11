மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை டவுனில் உரம் ஏற்றிச் சென்ற லாரி பள்ளத்தில் சிக்கியதால் போக்குவரத்து நெருக்கடி - பொதுமக்கள் அவதி + "||" + Nellai loaded compost in the town Traffic crisis due to lorry getting stuck in a ditch - Public suffering

நெல்லை டவுனில் உரம் ஏற்றிச் சென்ற லாரி பள்ளத்தில் சிக்கியதால் போக்குவரத்து நெருக்கடி - பொதுமக்கள் அவதி