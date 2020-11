மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசி பகுதியில், தக்காளி விலை கடும் சரிவு - விவசாயிகள் வேதனை + "||" + In the Tenkasi region, the sharp fall in tomato prices - farmers are suffering

தென்காசி பகுதியில், தக்காளி விலை கடும் சரிவு - விவசாயிகள் வேதனை