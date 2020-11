மாவட்ட செய்திகள்

தன்னுடன் வர மறுத்ததால், சேர்ந்து எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்களை, காதலியின் கணவருக்கு அனுப்பிய வாலிபர் கைது + "||" + The young man was arrested for sending photos taken together with his girlfriend's husband because he refused to come with her

தன்னுடன் வர மறுத்ததால், சேர்ந்து எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படங்களை, காதலியின் கணவருக்கு அனுப்பிய வாலிபர் கைது