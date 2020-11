மாவட்ட செய்திகள்

கழனிப்பாக்கம் ஊராட்சியில் இடிந்துவிழும் நிலையில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி புதிய தொட்டி அமைக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + In the panchayat of Kalanipakkam Overhead reservoir in position Set up the new tank Public demand

கழனிப்பாக்கம் ஊராட்சியில் இடிந்துவிழும் நிலையில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி புதிய தொட்டி அமைக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை