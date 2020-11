மாவட்ட செய்திகள்

கரூரில், பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மின்வாரிய தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டுக்குழுவினர் தர்ணா போராட்டம் + "||" + In Karur, a joint committee of power unions staged a protest in Dharna, emphasizing various demands

கரூரில், பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மின்வாரிய தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டுக்குழுவினர் தர்ணா போராட்டம்