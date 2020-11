மாவட்ட செய்திகள்

தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி திறப்பு: தியேட்டர்களை சுத்தப்படுத்தும் பணி தொடங்கியது + "||" + Opening on the occasion of Deepavali festival: The work of cleaning the theaters has started

தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி திறப்பு: தியேட்டர்களை சுத்தப்படுத்தும் பணி தொடங்கியது