மாவட்ட செய்திகள்

மின்வாரிய தலைவரின் தொழிலாளர் விரோத போக்கை கண்டித்து தஞ்சையில், ஊழியர்கள் தர்ணா போராட்டம் + "||" + In Thanjavur, employees staged a protest against the anti-labor attitude of the power plant chief

மின்வாரிய தலைவரின் தொழிலாளர் விரோத போக்கை கண்டித்து தஞ்சையில், ஊழியர்கள் தர்ணா போராட்டம்