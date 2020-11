மாவட்ட செய்திகள்

திரவ பிராணவாயு கலன் புதிதாக நிறுவப்பட்டதால் ஒரே நேரத்தில் 700 நோயாளிகளுக்கு ஆக்சிஜன் வழங்க முடியும் + "||" + The newly installed liquid oxygen tank can deliver oxygen to 700 patients at a time

திரவ பிராணவாயு கலன் புதிதாக நிறுவப்பட்டதால் ஒரே நேரத்தில் 700 நோயாளிகளுக்கு ஆக்சிஜன் வழங்க முடியும்