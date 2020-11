மாவட்ட செய்திகள்

தேனி அருகே பட்டுப்போன மரம் விழுந்து தந்தை-மகன் பலி மோட்டார் சைக்கிளில் சென்றபோது பரிதாபம் + "||" + Near Theni The fallen tree fell Father kills son When riding a motorcycle

தேனி அருகே பட்டுப்போன மரம் விழுந்து தந்தை-மகன் பலி மோட்டார் சைக்கிளில் சென்றபோது பரிதாபம்